В Московской области с 1 августа начнут работу все образовательные организации

В Московской области с 1 августа 2020 года прекратят действовать ограничения работы для всех образовательных организаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, говорится на сайте правительства региона.



Таким образом, с 1 августа смогут возобновить работу школы, профессиональные образовательные организации, колледжи, вузы, организации физической культуры и спорта. Для возобновления работы им надо будет направить уведомление о готовности к возобновлению обучения и соблюдению стандарта по недопуску распространения коронавируса в региональные Министерство образования, Министерство культуры, Министерство физической культуры и спорта и орган местного самоуправления.



Возобновление посещения обучающимися иных образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися образовательных организаций и после направления уведомления, но не ранее 1 августа.



Ранее в Подмосковье к работе в обычном режиме вернулись детские сады. В учреждениях дошкольного образования должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический стандарт. До этого в детсадах работали только дежурные группы.



"AK&M" от 09.07.2020