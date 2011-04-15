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09/07/2020
11:28

В Московской области с 1 августа начнут работу все образовательные организации

В Московской области с 1 августа 2020 года прекратят действовать ограничения работы для всех образовательных организаций. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, говорится на сайте правительства региона.

Таким образом, с 1 августа смогут возобновить работу школы, профессиональные образовательные организации, колледжи, вузы, организации физической культуры и спорта. Для возобновления работы им надо будет направить уведомление о готовности к возобновлению обучения и соблюдению стандарта по недопуску распространения коронавируса в региональные Министерство образования, Министерство культуры, Министерство физической культуры и спорта и орган местного самоуправления.

Возобновление посещения обучающимися иных образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений на посещение обучающимися образовательных организаций и после направления уведомления, но не ранее 1 августа.

Ранее в Подмосковье к работе в обычном режиме вернулись детские сады. В учреждениях дошкольного образования должен соблюдаться санитарно-эпидемиологический стандарт. До этого в детсадах работали только дежурные группы.

"AK&M" от 09.07.2020
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