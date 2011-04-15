Конференции в Подмосковье можно будет проводить с 1 августа

В Московской области с 1 августа 2020 года разрешается возобновить деятельность организаций, которые проводят конференции, конгрессы и выставки. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, говорится на сайте правительства региона.



При проведении мероприятий нужно будет соблюдать стандарт по недопуску распространения коронавируса.



Уведомление о готовности объекта организации конгрессов после издания локального нормативного акта, регламентирующего деятельность на таком объекте с обязательным соблюдением требований стандарта, направляется в министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и в орган местного самоуправления.



Ранее проведение конгрессов и выставок в регионе временно запретили из-за пандемии коронавируса.



"AK&M" от 09.07.2020