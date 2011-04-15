Подмосковье переходит к новому этапу снятия ограничений. Об этом сообщается в материалах, размещённых на сайте правительства региона. Губернатор Андрей Воробьёв подписал соответствующие документы.



Так, с 15 июля 2020 года учреждения социального обслуживания смогут возобновить работу в полном объёме, для этого необходимо будет направить уведомление в региональное министерство социального развития и орган местного самоуправления.



Кроме того, учреждения социального обслуживания, где из-за коронавируса установили сменный характер работы по 14 дней или где была установлена временная изоляция, также смогут вернуться к полноценной работе с 15 июля.



Работа организаций социального обслуживания была ограничена из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Подмосковье постепенно снимают введённые ограничения на фоне улучшения ситуации с Covid-19.



Ограничения на работу учреждений культуры в Подмосковье снимут 15 июля, однако организации пока не смогут проводить культурно-массовые мероприятия.



Кроме того, учреждения культуры пока не смогут проводить кинопоказы и спектакли в закрытых помещениях.



Кроме того, с 15 июля смогут возобновить работу аттракционы.

Для возобновления работы учреждениям культуры нужно будет направить уведомление в Министерство культуры Московской области или орган местного самоуправления.



Организации культуры в Подмосковье также были закрыты из-за пандемии коронавируса.



Помимо этого, с 15 июля в Московской области смогут возобновить работу кинотеатры под открытым небом.



Ранее в Подмосковье заработали автокинотеатры на парковках торговых центров.



Проект "Кинопаркинг" стартовал в Московской области 11 июня. За две недели его работы в 11 городах Подмосковья в кино на парковках торговых центров и в парках побывали почти 3 тыс. автомобилей со зрителями.



В афише "Кинопаркинга" есть премьеры российского кинопроката и полюбившиеся ленты прошлых лет, в том числе зарубежные.



В летних лагерях Подмосковья, которые откроются 15 июля, будут соблюдать меры санитарной защиты во время пандемии коронавируса. "Летние лагеря, которые с 15 июля примут малышей, ну, или не малышей уже, а подростков, они тоже уже будут открыты <...> с требованием соблюдать меры предосторожности, вот эти новые стандарты", - рассказал А.Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". Губернатор добавил, что в настоящее время в регионе работают детские сады, где также соблюдаются требования санитарной защиты. Например, уменьшена численность детей в группах.



С 25 июля в общественном транспорте Подмосковья прекратит действовать запрет на наличный расчёт при оплате проезда. Запрет на оплату проезда наличными средствами ввели из-за пандемии коронавируса.



Ранее в Подмосковье сняли временный запрет на оплату проезда социальными картами или льготными картами "Стрелка".



В то же время в общественном транспорте по-прежнему нужно надевать защитные маски.



"AK&M" от 09.07.2020