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09/07/2020
11:11

В Подмосковье с 27 июля могут разрешить проведение массовых мероприятий

В Московской области с 27 июля 2020 года могут разрешить проведение уличных массовых мероприятий, сообщается на сайте правительства региона.

Как отметила министр культуры региона Елена Харламова, слова которой приводятся в сообщении, все зависит от эпидемиологической обстановки в регионе. "Есть уверенность, что все-таки где-то с 27 июля у нас появится возможность проведения массовых уличных мероприятий на территории Московской области. Все показатели говорят, что мы к этому идём", - сказала Е.Харламова.

Первым фестивалем, который откроет летнюю программу в Московской области, станет Международный фестиваль искусств Чайковского, который пройдёт с 31 июля по 9 августа в Мемориальном музее-заповеднике в Клину.

"AK&M" от 09.07.2020
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