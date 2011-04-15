Инвестиции Металлоинвеста в соцпроекты в 2019 году составили 5.9 млрд руб.

Инвестиции Металлоинвеста в социальные проекты в 2019 году составили 5.9 млрд руб. Об этом говорится в материалах компании.



Ключевыми направлениями оказания социальной поддержки стали развитие социально-культурной среды, поддержка образования, повышение качества услуг здравоохранения, поддержка массового, профессионального и детского спорта, а также поддержка незащищенных слоев населения.



Кроме того, Металлоинвест направил на природоохранную деятельность в 2019 году 7.6 млрд руб., что на 5.1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.



Была разработана комплексная Экологическая программа, предусматривающая модернизацию и реконструкцию газоочистного оборудования, строительство дополнительных очистных сооружений. Выбросы парниковых газов составили 8.2 млн т СО2-эквивалента, что на 9.8% меньше, чем годом ранее.



К 2025 году компания планирует обеспечить снижение на 7% выбросов в атмосферный воздух, 100%-ную переработку технологических отходов и материалов (без учета вскрыши и хвостов Лебединского и Михайловского ГОКов), снижение на 1 млн т выбросов парниковых газов (CO2-эквивалента) у потребителей железорудного сырья.



Металлоинвест - ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС. 100% акций Металлоинвеста контролируются ООО "ХК ЮэСэМ", основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за 2019 год выросла на 5.1% до $1.731 млрд с $1.647 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 3.2% до $6.96 млрд с $7.187 млрд. Показатель EBITDA упал на 14.3% до $2.514 млрд с $2.934 млрд.



Чистая прибыль Металлоинвеста по МСФО за I квартал 2020 года упала на 84.6% до $83 млн с $539 млн годом ранее. Выручка сократилась на 17.2% до $1.536 млрд с 1.856 млрд, показатель EBITDA - на 26.8% до $534 млн.



"AK&M" от 09.07.2020