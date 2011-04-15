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09/07/2020
12:48

М.Мишустин подписал постановление о субсидиях для пригородных железнодорожных перевозчиков

Железнодорожные компании, занимающиеся пригородными перевозками, в 2020 году получат субсидии на выплаты по договорам лизинга подвижного состава. Правила их предоставления утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте Кабмина.

В правилах указано, что компенсация будет доступна тем, кто заключил договор финансовой аренды до 1 апреля 2020 года. Средства будут поступать ежемесячно в размере лизинговых выплат. На субсидии могут рассчитывать компании, которые не имеют долгов по налогам и страховым взносам, а также не находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства.

Поддержать пригородных перевозчиков поручил президент России Владимир Путин. На эти цели предусмотрено 3.24 млрд руб.

Принятое решение позволит предотвратить массовые неплатежи по договорам лизинга и снизить риски возврата уже используемых вагонов. Благодаря этому удастся сохранить высокую интенсивность движения пригородных поездов.

"AK&M" от 09.07.2020
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