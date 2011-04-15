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09/07/2020
13:59

Правительство утвердило правила финансирования отдельных программ развития регионов

Правительство поможет проблемным регионам оживить экономику и повысить уровень жизни населения. Правила финансирования мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами социально-экономического развития таких территорий, утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте Камбина.

Речь идёт о республиках Алтай, Карелия и Тыва. Кроме того, правила распространяются на отдельные проекты в Республике Калмыкия, Чувашской Республике, Алтайском крае, Курганской и Псковской областях. Они фиксируют порядок и условия предоставления трансфертов из федерального бюджета. Также регламентируются особенности контроля за расходованием средств и сроки подготовки дополнительных нормативных актов.

Оценивать эффективность исполнения планов будут по количеству созданных рабочих мест и успешно завершённых инвестиционных проектов.

В числе проектов, которые вошли в индивидуальные программы, - туристско-рекреационные кластеры, технопарки, передовые сельскохозяйственные предприятия, оздоровительные комплексы. Также предусмотрены мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, расширению сетей газоснабжения и совершенствованию транспортной инфраструктуры.

Утверждённые Правительством индивидуальные программы развития для 10 наиболее проблемных регионов (по двум территориям правила финансирования ещё проходят согласование) составлены с учётом специфики каждого из них и включают меры, направленные на стимулирование экономики. За каждым регионом закреплён курирующий федеральный министр, напрямую работающий с региональным руководством. Такая система позволяет оперативно реагировать на нужды территорий и в случае необходимости вносить точечные коррективы в уже существующие планы.

"AK&M" от 09.07.2020
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