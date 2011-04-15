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09/07/2020
13:45

Для ТПУ "Ярославская" построят новые дороги

Для ТПУ "Ярославская" построят новые дороги. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении, согласована проектная документация на строительство участков улично-дорожной сети для транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Ярославская" на северо-востоке столицы.

Территория находится вблизи пересечения Проспекта Мира с Ярославским направлением Московской железной дороги (МЖД) и Московским центральным кольцом (МЦК).

"Скоро в СВАО построят улично-дорожную сеть для ТПУ "Ярославская", удлинят подземный пешеходный переход, соорудят отстойно-разворотную площадку общественного транспорта, здание конечной станции, тяговую подстанцию электротранспорта, а также переоборудуют инженерные коммуникации, благоустроят и озеленят территорию", - сказал В.Леонов.

В рамках проекта проложат: проезд вдоль МЦК с выездом на Проспект Мира; проезд вдоль Ярославского направления МЖД до развязки с Проспектом Мира; проезд 2 для съезда с проспекта Мира на проектируемый проезд вдоль Ярославского направления МЖД; проезд 3, соединяющий дорогу вдоль Ярославского направления МЖД с проездом 2; проезд 4, соединяющий дорогу вдоль Ярославского направления МЖД с проездом 2; участок улицы Бажова; проектируемый проезд 1214; съезд с территории ТПУ на Проспект Мира; съезд с Проспекта Мира по направлению движения в центр на территорию ТПУ; въезды и выезды на территорию ТПУ.

Также оборудуют плоскостные парковки, въезд и выезд на ОРП, остановки общественного транспорта.

Помимо этого, переделают остановки на Проспекте Мира с устройством заездного кармана, посадочной площадки и павильона ожидания.

Частично реконструируют светофор на пересечении Енисейской ул. и пр. Серебрякова, установят три новых.

Также удлинят подземный пешеходный переход "Нефтемаслозавод".
Работы проведут на части дороги на Проспекте Мира, улицы Лётчика Бабушкина и проектируемого проезда N 1214. Там введут ограничение максимальной скорости до 40 км/ч, остановка транспорта будет запрещена.

Для пешеходов предусмотрены тротуары, пешеходные дорожки.

"AK&M" от 09.07.2020
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