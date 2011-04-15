Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2020
12:47

Власти выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства ЖК "Марушкино"

Власти столицы выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства ЖК "Марушкино". Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.

Начать работы по завершению строительства проблемного жилого комплекса в Новой Москве планируется до октября.

"Власти столицы выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства. Это дополнительное финансирование, выделенное из бюджета города, которое будет передано городскому застройщику АО "Мосотделстрой N 1" на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенных прав дольщиков ЖК", - сказала А.Пятова.

По её словам, первый транш в размере 504 млн руб. на достройку застройщик получил в прошлом году. После завершение строительства объекта в нем будут обеспечены права порядка 700 пострадавших граждан.

"Договор аренды земельного участка под строительство ЖК "Марушкино" находится на регистрации в Росреестре. Следующим шагом станет получение разрешения на строительство объекта", - отметила председатель Комитета.

А.Пятова также сообщила, что работы по проектированию завершены. Проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство будет сформирован график достройки объекта.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы.
Напомним, ЖК "Марушкино" в поселение Марушкинское, дер. Марушкино, д. 1-4 по решению мэра столицы достраивает городской застройщик АО "Мосотделстрой N 1".

В 2019 году проведено инженерно-техническое обследование объекта, разработаны инженерно-топографические и градостроительные планы земельного участка.

Стройка ЖК "Марушкино" прекратилась в 2013 году. Бывший застройщик ООО "Комземстрой" был ликвидирован по заявлению учредителей. Он не исполнил обязательства перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория Новомосковского округа).

"AK&M" от 09.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100