Власти выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства ЖК "Марушкино"

Власти столицы выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства ЖК "Марушкино". Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Начать работы по завершению строительства проблемного жилого комплекса в Новой Москве планируется до октября.



"Власти столицы выделили 1.025 млрд руб. для завершения строительства. Это дополнительное финансирование, выделенное из бюджета города, которое будет передано городскому застройщику АО "Мосотделстрой N 1" на реализацию мероприятий по восстановлению нарушенных прав дольщиков ЖК", - сказала А.Пятова.



По её словам, первый транш в размере 504 млн руб. на достройку застройщик получил в прошлом году. После завершение строительства объекта в нем будут обеспечены права порядка 700 пострадавших граждан.



"Договор аренды земельного участка под строительство ЖК "Марушкино" находится на регистрации в Росреестре. Следующим шагом станет получение разрешения на строительство объекта", - отметила председатель Комитета.



А.Пятова также сообщила, что работы по проектированию завершены. Проект проходит государственную экспертизу. После получения положительного заключения экспертизы и разрешения на строительство будет сформирован график достройки объекта.



Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы.

Напомним, ЖК "Марушкино" в поселение Марушкинское, дер. Марушкино, д. 1-4 по решению мэра столицы достраивает городской застройщик АО "Мосотделстрой N 1".



В 2019 году проведено инженерно-техническое обследование объекта, разработаны инженерно-топографические и градостроительные планы земельного участка.



Стройка ЖК "Марушкино" прекратилась в 2013 году. Бывший застройщик ООО "Комземстрой" был ликвидирован по заявлению учредителей. Он не исполнил обязательства перед гражданами и администрацией Наро-Фоминского района (сейчас территория Новомосковского округа).



"AK&M" от 09.07.2020