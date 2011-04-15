Канал имени Москвы привлечён к административной ответственности, ФАС

ФГБУ "Канал имени Москвы" привлечено к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, на учреждение наложен штраф в размере 562.5 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении ФАС.



Напомним, ранее Московское УФАС России пришло к выводу, что учреждение установило монопольно высокую цену на атлас Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации. Данный документ является обязательным для навигации судовладельцев по водным путям от города Москва до городов Череповец и Тверь.



Столичное антимонопольное ведомство установило, что "Канал имени Москвы" обладает исключительным правом на утверждение и издание вышеуказанного навигационного документа, а также оказывает существенное влияние на формирование цены его реализации. Учреждение, используя свое положение, определило цену реализации атласа на экономически необоснованном уровне, что привело к ущемлению интересов судовладельцев.



Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для принятия УФАС решения о нарушении ФГБУ "Канал имени Москвы" пункта 1 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", а также о выдаче предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.



Арбитражные суды поддержали решение о выдаче предписания УФАС в связи с нарушением антимонопольного законодательства, вынесенное в отношении ФГБУ "Канал имени Москвы.



В результате ФГБУ "Канал имени Москвы" исполнило предписание антимонопольного органа, снизив цену на атлас более чем 60%.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 233 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.



"AK&M" от 09.07.2020