Ведомства проведут эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных органов

Минэкономразвития внесло в Правительство России проект постановления, в рамках которого будет проведён эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в сообщении министерства.



В эксперименте примут участие МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. На данные ведомства приходится около трети проверок, проводимых в рамках федерального государственного контроля. Например, МЧС в 2019 году провело 260 тыс. проверок, Ростехнадзор - 104 тыс. проверок, Росздравнадзор - 14 тыс. проверок.



Жалобы можно будет подать на решения и действия в рамках пожарного надзора, контроля качества и безопасности медицинской деятельности, за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, надзора в области промышленной безопасности, энергетического надзора, надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.



Ключевой особенностью эксперимента станет безбумажный порядок взаимодействия контролеров и контролируемых лиц: направить жалобу можно будет с помощью Единого портала государственных услуг (функций). Это позволит отследить движение жалобы, а также сократить сроки её рассмотрения.



Для организации и мониторинга проведения эксперимента Минэкономразвития создана специальная рабочая группа под руководством статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева. В её состав вошли представители Минэкономразвития, Минкомсвязи, Аналитического центра при Правительстве и других ведомств-участников эксперимента. Также планируется включить в рабочую группу представителей крупнейших бизнес-ассоциаций.



Эксперимент позволит запустить в тестовом режиме систему досудебного решения споров между контролируемыми лицами и контрольными (надзорными) органами, провести ее анализ и при необходимости скорректировать порядок подачи и рассмотрения жалоб. Сама по себе процедура досудебного обжалования призвана снизить административную нагрузку и судебные издержки бизнеса. В дальнейшем она будет внедрена на территории всей страны в рамках реализации нового закона о контроле.





"AK&M" от 09.07.2020