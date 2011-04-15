Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2020
14:35

Ведомства проведут эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных органов

Минэкономразвития внесло в Правительство России проект постановления, в рамках которого будет проведён эксперимент по досудебному обжалованию решений контрольно-надзорных органов. Об этом говорится в сообщении министерства.

В эксперименте примут участие МЧС, Ростехнадзор и Росздравнадзор. На данные ведомства приходится около трети проверок, проводимых в рамках федерального государственного контроля. Например, МЧС в 2019 году провело 260 тыс. проверок, Ростехнадзор - 104 тыс. проверок, Росздравнадзор - 14 тыс. проверок.

Жалобы можно будет подать на решения и действия в рамках пожарного надзора, контроля качества и безопасности медицинской деятельности, за обращением лекарственных средств и медицинских изделий, надзора в области промышленной безопасности, энергетического надзора, надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.

Ключевой особенностью эксперимента станет безбумажный порядок взаимодействия контролеров и контролируемых лиц: направить жалобу можно будет с помощью Единого портала государственных услуг (функций). Это позволит отследить движение жалобы, а также сократить сроки её рассмотрения.

Для организации и мониторинга проведения эксперимента Минэкономразвития создана специальная рабочая группа под руководством статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Алексея Херсонцева. В её состав вошли представители Минэкономразвития, Минкомсвязи, Аналитического центра при Правительстве и других ведомств-участников эксперимента. Также планируется включить в рабочую группу представителей крупнейших бизнес-ассоциаций.

Эксперимент позволит запустить в тестовом режиме систему досудебного решения споров между контролируемыми лицами и контрольными (надзорными) органами, провести ее анализ и при необходимости скорректировать порядок подачи и рассмотрения жалоб. Сама по себе процедура досудебного обжалования призвана снизить административную нагрузку и судебные издержки бизнеса. В дальнейшем она будет внедрена на территории всей страны в рамках реализации нового закона о контроле.


"AK&M" от 09.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100