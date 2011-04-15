При ЧС авиакомпании смогут выдавать ваучеры за купленные ранее билеты

При введении режима повышенной готовности или ЧС авиакомпании смогут выдавать клиентам ваучеры за купленные ранее билеты. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщил Минтранс РФ.



В случае чрезвычайной ситуации или угрозы её возникновения, а также при введении режима повышенной готовности перевозчик может в одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от его исполнения. Также может быть изменён порядок и сроки возврата денег за воздушную перевозку.



Правила распространяются на договоры перевозки, заключенные в период с 1 февраля 2020 года по международным перевозкам в КНР, с 18 марта - по всем внутренним и международным направлениям, заключённым до 1 мая 2020 года. Правила не действуют для чартерных рейсов.



Перевозчик обязан в течение 3 лет с даты отправления рейса, указанного в билете, принять сумму провозной платы в счёт оплаты услуг по воздушной перевозке (в том числе по другим маршрутам воздушной перевозки) и дополнительных услуг перевозчика. В случае, если пассажир не воспользовался услугами перевозчика в течение 3 лет с даты отправления его рейса, компания обязана вернуть пассажиру деньги. До истечения срока пассажир может приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму или направить эти средства на оплату других услуг авиакомпании.



Некоторые категории граждан могут получить обратно свои деньги раньше, чем через 3 года. Это инвалиды первой или второй группы, ветераны ВОВ, лица, сопровождающие инвалида первой группы или ребёнка-инвалида второй группы, многодетные семьи.



"AK&M" от 09.07.2020