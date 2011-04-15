Ингосстрах принимает заявления от пассажиров троллейбуса, пострадавших в ДТП в Чебоксарах

Страховая компания "Ингосстрах" принимает заявления от пассажиров троллейбуса, пострадавших в ДТП, произошедшем 8 июля 2020 года в Чебоксарах. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика перед пассажирами застрахована в Ингосстрахе по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 19.06.2020 г. по 18.06.2021 г.



По сообщениям СМИ, ДТП произошло утром 8 июля возле остановки общественного транспорта "Гостиница Чувашия". Троллейбус, следовавший по маршруту N 1, врезался в опору линии электропередачи. В салоне в момент аварии находились около двух десятков человек. По предварительным данным, шестеро из них обратились за медицинской помощью.



Согласно действующему законодательству, выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира, до 2 млн руб. – на случай причинения вреда здоровью (размер страховой выплаты будет определен исходя из тяжести полученных повреждений на основании таблицы выплат, утвержденной Постановлением Правительства РФ в рамках Федерального закона N 67-ФЗ) и до 23 тыс. руб. – на случай причинения вреда имуществу. Федеральный закон N 67-ФЗ об ОСГОП действует с 2013 года и распространяется на всех перевозчиков пассажиров, кроме легкового такси.



Компания готова в полном объёме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 09.07.2020