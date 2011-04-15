Спутниковая система "Гонец" разработала кейс экстренной связи

Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработала кейс экстренной связи, который позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной сети. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



В кейс установлена антенна, Wi-Fi модуль и накопитель энергии. Для передачи информации нужно подключить смартфон к Wi-Fi сети чемоданчика и запустить приложение.



С помощью этого кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через российские спутники "Гонец-М". СМС может быть отправлено с разной степенью важности при помощи смартфона или другого мобильного устройства. Кейс экстренной связи работает как на передачу, так и на прием информации.



Спутниковая система "Гонец" также заказала разработку нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию.



"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.



"AK&M" от 09.07.2020