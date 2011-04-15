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09/07/2020
13:38

Спутниковая система "Гонец" разработала кейс экстренной связи

Спутниковая система "Гонец" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработала кейс экстренной связи, который позволяет передавать сообщения и файлы в местах, где отсутствует покрытие наземной мобильной сети. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

В кейс установлена антенна, Wi-Fi модуль и накопитель энергии. Для передачи информации нужно подключить смартфон к Wi-Fi сети чемоданчика и запустить приложение.

С помощью этого кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство, связь осуществляется через российские спутники "Гонец-М". СМС может быть отправлено с разной степенью важности при помощи смартфона или другого мобильного устройства. Кейс экстренной связи работает как на передачу, так и на прием информации.

Спутниковая система "Гонец" также заказала разработку нового мобильного приложения, которое позволит использовать мобильное устройство как рацию.

"Гонец" - единственная российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначенная для глобального обмена различными видами информации с подвижными и стационарными объектами, а также организации каналов ретрансляции в различных целях.

"AK&M" от 09.07.2020
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