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09/07/2020
13:35

"Прогресс МС-13" завершил полёт

В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) сегодня, 9 июля 2020 года, была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13".

Как сообщил Роскосмос, в среду в 21:22 MSK корабль был расстыкован со станцией.

Двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13" 9 июля в 00:31 MSK была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение.

В соответствии с расчётными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в 01:05 MSK грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1.8 тыс. км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия).

"AK&M" от 09.07.2020
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