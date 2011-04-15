"Прогресс МС-13" завершил полёт

В соответствии с программой полёта Международной космической станции (МКС) сегодня, 9 июля 2020 года, была успешно завершена миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13".



Как сообщил Роскосмос, в среду в 21:22 MSK корабль был расстыкован со станцией.



Двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13" 9 июля в 00:31 MSK была включена на торможение. Спустя четыре минуты она завершила работу, и корабль продолжил снижение.



В соответствии с расчётными данными специалистов Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в госкорпорацию "Роскосмос") в 01:05 MSK грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1.8 тыс. км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия).



"AK&M" от 09.07.2020