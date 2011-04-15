ЛУКОЙЛ апробировал на своих месторождениях в Республике Коми и Западной Сибири технологию "чистой скважины"

ПАО "ЛУКОЙЛ" успешно апробировало на своих месторождениях в Республике Коми и Западной Сибири технологию "чистой скважины". Об этом говорится в сообщении компании.



Новый метод отработан на промыслах, где для стабилизации добычи углеводородного сырья и интенсификации притоков применяется гидравлический разрыв пласта (ГРП) - на Возейском, Усинском и Кыртаельском месторождениях, а также на Поточном и Повховском.



Оборудование, используемое при технологии "чистой скважины", позволяет восстанавливать забой после проведения ГРП, разрушая проппантные пробки без создания циркуляции в скважинах с низким пластовым давлением. Применение технологии помогает извлечь разрушенные частицы с минимальным негативным воздействием рабочей жидкости на призабойную зону пласта.



Преимущество технологии - в сокращении времени работы бригад капитального ремонта скважин, а также в снижении затрат по нормализации и очистки забоя скважин. Помимо того, метод "чистой скважины" обеспечивает более ранний ввод в эксплуатацию скважины после ремонта.



Технология будет использована на ряде месторождений компании в Западной Сибири и Тимано-Печорской провинции.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ЛУКОЙЛа, по МСФО за 2019 год выросла на 3.4% до 640.2 млрд руб. с 619.2 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации за 2019 год составила 7.841 трлн руб., что на 2.4% ниже по сравнению с 2018 годом - 8.036 трлн руб.



"AK&M" от 09.07.2020