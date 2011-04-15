Обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменён с 13 июля 2020 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.



При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменён, сообщил он.



Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.



Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.



Кроме того, с 13 июля отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остаётся за Минобрнауки России и администрациями вузов.



Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.



В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября.



Снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и так далее, но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.



Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.



Могут вновь открыть свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры.



Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.



Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.



С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.



Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.



Возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.



Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.



"Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад", добавил С.Собянин. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.



Напомним, в мае-июне были открыты магазины и службы быта. Летние веранды ресторанов и кафе полны людей. Горожане активно занимаются спортом и выходят погулять в парк.



Вновь заработал бизнес, миллионы людей вернулись на свои рабочие места или нашли новую работу.



24 июня был проведён Парад Победы, а позже - голосование по поправкам в Конституцию.



"AK&M" от 09.07.2020