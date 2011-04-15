Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

09/07/2020
14:43

"Газпром нефть" перешла на сдачу отчётности по запасам углеводородного сырья в цифровом виде

"Газпром нефть" совместно с Росгеолфондом запустили систему сдачи отчётности по изменению запасов углеводородного сырья в цифровом виде. Об этом говорится в сообщении компании.

В 2020 году с её помощью данные для учёта на Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ подали 12 дочерних предприятий компании. С 2021 года на новый формат работы смогут перейти и другие недропользователи России.

Пилотный проект по сдаче сведений по форме федерального государственного статистического наблюдения N 6-ГР в электронном виде был реализован в 2019 году.

Ранее эти данные готовились в бумажном виде и занимали тысячи страниц по каждому предприятию. В текущем году механизм был усовершенствован.

Загрузка данных и все последующее взаимодействие с государственным ведомством проходят в режиме онлайн в личном кабинете недропользователя. Росгеолфонд проверяет корректность полученных электронных документов и при их соответствии требованиям подтверждает приём отчёта. Возможные корректировки информации, её дополнение и переписка с представителями фонда также осуществляются с помощью сервиса.

Запуск системы позволил сократить сроки формирования, передачи и проверки документов. Она также упростила взаимодействие между недропользователями и государственными органами.

В настоящее время "Газпром нефть" и Росгеолфонд продолжают развитие сервиса. В перспективе он поможет оптимизировать хранение фондов геолого-геофизических данных, а также облегчит оперативный поиск технической информации и доступ к ней. Предполагается, что цифровой продукт сможет аккумулировать в себе не только отчетность по запасам, но и данные по многим другим параметрам нефтедобывающих проектов.

Статистическая отчётность по форме N 6-ГР применяется к основным видам углеводородного сырья (нефть, газ, конденсат) и к содержащимся в них компонентам (этан, пропан, бутан, сера, гелий, азот, углекислый газ, примеси ванадия и никеля). Недропользователи предоставляют форму в территориальные геологические фонды по месту проводимых работ и в ФГБУ "Росгеолфонд".

Для государства отчётность по форме N 6-ГР - инструмент формирования и ведения массивов учетных документов по недропользованию для формирования и анализа сводных отчетных показателей нефтегазовых компаний о ходе лицензирования и определения стратегии рационального и комплексного недропользования в Российской федерации.

На сдачу отчётности в цифровом виде перешли 12 дочерних обществ "Газпром нефти", в том числе: "Газпромнефть-ГЕО", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Заполярье", "Газпромнефть-Оренбург", "Газпромнефть-Шельф", "Газпромнефть-Ямал", "Меретояханефтегаз", "Газпромнефть-Восток", "Газпромнефть-Хантос", "Мессояханефтегаз", Технологический центр "Бажен", ООО "Энерком".

Рабочая группа по проекту образована в 2019 году. В нее входят сотрудники ФГБУ "Российский федеральный геологический фонд", ФГБУ "ГКЗ, ПАО "Газпром нефть" и Научно-Технический Центр "Газпром нефти". Цель рабочей группы - цифровая трансформация процессов сбора, формирования, хранения и ведения фондов геолого-геофизических данных и развитие геоинформационных и аналитических систем для нефтегазовых компаний и государственных учреждений.

ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.

Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.

"AK&M" от 09.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100