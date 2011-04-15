"Газпром нефть" перешла на сдачу отчётности по запасам углеводородного сырья в цифровом виде

"Газпром нефть" совместно с Росгеолфондом запустили систему сдачи отчётности по изменению запасов углеводородного сырья в цифровом виде. Об этом говорится в сообщении компании.



В 2020 году с её помощью данные для учёта на Государственном балансе запасов полезных ископаемых РФ подали 12 дочерних предприятий компании. С 2021 года на новый формат работы смогут перейти и другие недропользователи России.



Пилотный проект по сдаче сведений по форме федерального государственного статистического наблюдения N 6-ГР в электронном виде был реализован в 2019 году.



Ранее эти данные готовились в бумажном виде и занимали тысячи страниц по каждому предприятию. В текущем году механизм был усовершенствован.



Загрузка данных и все последующее взаимодействие с государственным ведомством проходят в режиме онлайн в личном кабинете недропользователя. Росгеолфонд проверяет корректность полученных электронных документов и при их соответствии требованиям подтверждает приём отчёта. Возможные корректировки информации, её дополнение и переписка с представителями фонда также осуществляются с помощью сервиса.



Запуск системы позволил сократить сроки формирования, передачи и проверки документов. Она также упростила взаимодействие между недропользователями и государственными органами.



В настоящее время "Газпром нефть" и Росгеолфонд продолжают развитие сервиса. В перспективе он поможет оптимизировать хранение фондов геолого-геофизических данных, а также облегчит оперативный поиск технической информации и доступ к ней. Предполагается, что цифровой продукт сможет аккумулировать в себе не только отчетность по запасам, но и данные по многим другим параметрам нефтедобывающих проектов.



Статистическая отчётность по форме N 6-ГР применяется к основным видам углеводородного сырья (нефть, газ, конденсат) и к содержащимся в них компонентам (этан, пропан, бутан, сера, гелий, азот, углекислый газ, примеси ванадия и никеля). Недропользователи предоставляют форму в территориальные геологические фонды по месту проводимых работ и в ФГБУ "Росгеолфонд".



Для государства отчётность по форме N 6-ГР - инструмент формирования и ведения массивов учетных документов по недропользованию для формирования и анализа сводных отчетных показателей нефтегазовых компаний о ходе лицензирования и определения стратегии рационального и комплексного недропользования в Российской федерации.



На сдачу отчётности в цифровом виде перешли 12 дочерних обществ "Газпром нефти", в том числе: "Газпромнефть-ГЕО", "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз", "Газпромнефть-Заполярье", "Газпромнефть-Оренбург", "Газпромнефть-Шельф", "Газпромнефть-Ямал", "Меретояханефтегаз", "Газпромнефть-Восток", "Газпромнефть-Хантос", "Мессояханефтегаз", Технологический центр "Бажен", ООО "Энерком".



Рабочая группа по проекту образована в 2019 году. В нее входят сотрудники ФГБУ "Российский федеральный геологический фонд", ФГБУ "ГКЗ, ПАО "Газпром нефть" и Научно-Технический Центр "Газпром нефти". Цель рабочей группы - цифровая трансформация процессов сбора, формирования, хранения и ведения фондов геолого-геофизических данных и развитие геоинформационных и аналитических систем для нефтегазовых компаний и государственных учреждений.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за 2019 год выросла на 6.2% и составила 400.201 млрд руб. против 376.667 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 2.485 трлн руб. - на уровне 2018 года (+0.2% - 2.489 трлн руб.). Показатель скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) остался стабильным - 795.1 млрд руб. - несмотря на отрицательную динамику цен и тенденции конъюнктуры рынка.



Убыток, относящийся к акционерам ПАО "Газпром нефть", по МСФО за I квартал 2020 года составил 13.806 млрд руб. против прибыли в 107.894 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 12.2% до 514.568 млрд руб. с 586.359 млрд руб., показатель EBITDA - на 54.6% до 81.376 млрд руб. со 179.052 млрд руб.



"AK&M" от 09.07.2020