Газпромбанк запустил дистанционную выдачу кредита наличными по ставке от 7.2% годовых полностью дистанционно, без посещения отделения. Об этом говорится в сообщении банка.



Для этого достаточно оформить заявку на сайте, отправить документы по ссылке, дождаться от банка положительного решения и бесплатно с доставкой на дом получить "Умную карту" с одобренной суммой кредита.



Уже сегодня воспользоваться безвизитной технологией можно в 52 городах РФ, и география доставки постоянно расширяется.



Минимальная ставка 7.2% годовых распространяется на суммы от 1.5 до 5 млн руб. и действует при условии страхования жизни и здоровья клиента. Остальные ставки зависят от суммы кредита, минимальный размер которой составляет 50 тыс. руб.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



"AK&M" от 09.07.2020