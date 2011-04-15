Госдума приняла в первом чтении законопроект, уточняющий процедуру блокировки операций кредитных организаций. Об этом говорится в сообщении ГД.



В поправках речь идёт об отказе кредитной организации от заключения или расторжения договора банковского счёта (вклада) и об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом при подозрении, что операция совершается в целях легализации преступных доходов или финансирования терроризма.



Кредитная организация должна будет в срок не позднее пяти рабочих дней с момента отказа представить клиенту информацию о времени и причинах принятия такого решения.



Автором законопроекта выступило Правительство РФ, документ подготовлен во исполнение поручений президента по итогам встречи с женщинами-предпринимателями 7 марта 2018 года.



"AK&M" от 09.07.2020