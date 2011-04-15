Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О потребительском кредите (займе)"

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в закон "О потребительском кредите (займе)". Об этом говорится в сообщении ГД.



В случае окончательного принятия законопроекта, банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Счёт можно будет почти весь месяц держать пустым и пополнить только накануне того дня, когда банк должен списать очередной платёж.



Кроме того, документом предлагается, что банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.



Предложено также уточнить расчёт предельного размера неустойки за неисполнение заёмщиком обязательств по возврату кредита. Такой размер не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.



"AK&M" от 09.07.2020