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09/07/2020
15:34

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О потребительском кредите (займе)"

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в закон "О потребительском кредите (займе)". Об этом говорится в сообщении ГД.

В случае окончательного принятия законопроекта, банки больше не смогут включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Счёт можно будет почти весь месяц держать пустым и пополнить только накануне того дня, когда банк должен списать очередной платёж.

Кроме того, документом предлагается, что банки не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную оплату страховых платежей на весь срок кредитования.

Предложено также уточнить расчёт предельного размера неустойки за неисполнение заёмщиком обязательств по возврату кредита. Такой размер не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

"AK&M" от 09.07.2020
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