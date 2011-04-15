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09/07/2020
15:32

"Аэроэкспресс" увеличивает количество рейсов экспресс-автобусов от "Ховрино" до "Шереметьево"

"Аэроэкспресс" увеличивает количество рейсов экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево". Об этом говорится в сообщении компании.

Так, с 10 июля 2020 года будут добавлены рейсы экспресс-автобусов от станции метро "Ховрино" в 06:30, 21:30 и 22:00, а также из аэропорта в 07:00, 22:00 и 22:30. Таким образом, экспресс-автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 06:30 до 22:00 в сторону аэропорта, и с 07:00 до 22:30 из аэропорта.

Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, что позволяет доехать от точки до точки всего за 20 минут и спрогнозировать время в пути, что важно для авиапассажиров.

Места остановки экспресс-автобусов находятся у выхода N 2 станции метро "Ховрино" и слева от выхода из терминала В аэропорта "Шереметьево". Экспресс-автобусы легко опознать - они окрашены в фирменной стилистике "Аэроэкспресс". Приобрести билеты на экспресс-автобус можно на сайте aeroexpress.ru и в мобильном приложении компании. На маршруте действует единый тариф, стоимость проезда составляет 200 руб. Проезд для детей до 7 лет является бесплатным.

ООО "Аэроэкспресс" обеспечивает пассажирское железнодорожное сообщение между столицей и основными аэропортами Московского авиационного узла - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Компания основана в 2005 году.

"Аэроэкспресс" эксплуатирует 11 двухэтажных поездов производства швейцарской компании Stadler, 7 одноэтажных составов, разработанных по специальному заказу на Демиховском машиностроительном заводе. Компания имеет собственный терминал в аэропорту "Шереметьево".

Ежедневно поезда "Аэроэкспресс" выполняют в среднем 198 рейсов.

В 2019 году компания запустила автобусный экспресс-маршрут от станции метро "Ховрино" до Северного терминального комплекса аэропорта "Шереметьево".

В целях интеграции аэроэкспрессов в транспортную систему столицы в 2019 году маршрут поездов "Аэроэкспресс" от аэропорта "Шереметьево" продлён до Одинцова.

Пассажирами "Аэроэкспресс" в 2019 году стали более 12 млн человек.

"AK&M" от 09.07.2020
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