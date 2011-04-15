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09/07/2020
15:39

Банк ДОМ.РФ и МСП Банк запустил кредитование малого и среднего бизнеса под 2%

Банк ДОМ.РФ и МСП Банк запустили антикризисную программу кредитования малого и среднего бизнеса под 2% для возобновления деятельности. Об этом говорится в сообщении банка.

По условиям программы, начисляемые по кредитным договорам проценты в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года не уплачиваются заёмщиками. При этом предусмотрено полное списание кредитов при сохранении компаниями 90% штата.

Оформить кредит на льготных условиях могут предприниматели, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утверждён Правительством РФ.

Кредитный договор заключается на срок до 30 июня 2021. Полученные средства компании могут направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитов, реализуемой Минэкономразвития России. Ещё одним направлением использования льготных кредитов является погашение займов, взятых по программе беспроцентного кредитования компаний малого и среднего бизнеса для сохранения занятости.

АО "Банк ДОМ.РФ" (до 13 декабря 2018 года АКБ "Российский капитал") - осуществляет финансирование проектов жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех субъектах Российской Федерации. Единственным акционером АО "Банк ДОМ.РФ" является АО "ДОМ.РФ".

АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") учреждено в 1999 году, 100% акций МСП Банка принадлежат Акционерному обществу "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" (АО "Корпорация "МСП").

"AK&M" от 09.07.2020
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