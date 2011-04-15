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09/07/2020
16:01

ГД в первом чтении приняла поправки в законодательство в части рефинансирования ипотеки

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры перехода на ипотеку с более выгодными условиями для семей с детьми. Об этом говорится в сообщении Госдумы.

"Предлагаемые законопроектом изменения упрощают процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала; снижают риски новых кредиторов в части оформления обеспечения, что позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту; защищают интересы заёмщика и соблюдают интересы ребёнка по наделению его долей в собственности при окончательном погашении кредита", - подчёркивается в пояснительной записке к законопроекту.

Проектом закона устанавливается механизм защиты интересов детей по наделению их долями в собственности при окончательном погашении кредита родителями, а также механизм защиты интересов добросовестных покупателей квартир, приобретаемых у граждан, которые использовали маткапитал при погашении ипотеки.

"Мы делаем обязательным включение сведений об использовании средств маткапитала в реестр прав на недвижимость. Это позволит следить за соблюдением прав на квартиру несовершеннолетних детей, а также сделает прозрачной полную информацию о недвижимости для возможных следующих покупателей имущества", - поясняла автор законопроекта, заместитель председателя ГД Ирина Яровая, цитируемая в сообщении.

"В случае принятия закон позволит семьям, имеющим соцподдержку государства, снизить затраты на обслуживание кредита", - подчеркнула И.Яровая.

"AK&M" от 09.07.2020
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