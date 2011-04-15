Государственная Дума приняла закон о финансовом маркетплейсе

Государственной Думой во втором и третьем чтениях принят закон "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы" и сопутствующие поправки в действующее законодательство.



Как говорится в сообщении ЦБ, до конца года на финансовом рынке может появиться новый сервис - система "Маркетплейс", которая позволит гражданам открывать вклады сразу в нескольких банках в круглосуточном режиме, не выходя из дома.



С запуском системы "Маркетплейс" для банков, страховых и иных финансовых компаний независимо от их размера откроется дополнительный канал привлечения новой клиентской базы. Причем использование платформенного решения позволит снизить затраты не только на привлечение, но и на обслуживание клиентов. Граждане, в свою очередь, получат надёжный доступ к широкому спектру финансовых услуг 24 часа в сутки вне зависимости от места своего нахождения.



Взаимодействие потребителей и поставщиков услуг будет происходить на финансовых платформах, которые будут проводить операции с соблюдением требований по информационной безопасности. По закону все операторы должны быть включены в специальный реестр Банка России. Проверить, состоит ли оператор в таком реестре, можно будет на сайте регулятора.



Для работы на платформе клиенту необходимо зарегистрироваться на ней один раз, после чего он сможет беспрепятственно открывать вклады, приобретать иные финансовые продукты во всех подключенных к ней банках, страховых компаниях и так далее. Например, можно будет собрать в одну "корзину" на финансовой платформе несколько вкладов в разных банках и перевести деньги в один клик.



Высокую надёжность - одно из преимуществ системы "Маркетплейс" - обеспечивает в том числе регистратор финансовых транзакций, где хранится юридически значимая информация по совершенным на платформах сделкам. Сведения будут доступны для клиентов в личном кабинете на сайте Госуслуг в режиме онлайн.



Через систему "Маркетплейс" на первом этапе будут доступны банковские вклады, ценные бумаги и страховые продукты, в дальнейшем линейку планируется расширить, в том числе за счёт кредитных продуктов.



"Развитие онлайн-сервисов - главный тренд финансовой отрасли, а маркетплейсы - это следующий уровень услуги, когда клиент через одно приложение получает доступ не к одному банку, а ко множеству. Регулирование меняет две вещи: оно создает доверенную среду и улучшает клиентский путь", - отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, цитируемый в сообщении.



Инициатором проекта "Маркетплейс" выступил Банк России в конце 2017 года. Основной задачей регулятора стала подготовка предложений по созданию регуляторной базы проекта.



"AK&M" от 09.07.2020