Спортивный бизнес "Газпром-медиа" возглавят три новых медиа-менеджера. Об этом говорится в сообщении холдинга.



На позиции управляющих директоров "ГПМ Матч" с 9 июля 2020 года назначены Александр Тащин, Александр Вайнштейн и Олег Румянцев.



В новой управленческой структуре А.Тащин будет отвечать за операционное управление каналом, разработку программной стратегии, оценку целесообразности запуска новых продуктов и контроль их эффективности, А.Вайнштейн будет заниматься покупкой прав на трансляции спортивных событий и взаимодействием с правообладателями и спонсорами, О.Румянцев будет курировать функцию маркетинга и взаимодействие с государственными органами и профильными ассоциациями.



Владимир Чопов и Сергей Шишкин, ранее занимавшие должности управляющих директоров "ГПМ Матч", покинули компанию.



А.Тащин родился 21 февраля 1982 года. Более 15 лет занимал руководящие позиции в телевизионных компаниях в информационном и спортивном вещании. В течение 13 лет - с 2007 года по 2020 год - был заместителем директора телеканала "Россия 24" и финансовым директором дирекции информационных программ ВГТРК ("Вести"). С 2013 по 2015 год Александр руководил дирекцией спортивных программ ВГТРК (телеканал "Россия 2") и был главным редактором телеканалов "Спорт", "Спорт 1", "Бойцовский клуб". С 2005 по 2007 год руководил корреспондентской сетью телеканала Russia Today.



А.Вайнштейн родился 26 июля 1979 года. Имеет более 15 лет руководящего опыта в спортивном менеджменте, маркетинге и медиа. До прихода в "ГПМ Матч" руководил ООО "Эвент Медиа", в котором являлся учредителем и генеральным директором. Ранее занимал руководящие позиции в компаниях ООО "IMG MEDIA RUSSIA, CIS AND BALTIC STATES", АО "ТЕЛЕСПОРТ", а также работал старшим консультантом в Департаменте бизнес-консультирования в Ernst & Young.



О.Румянцев родился 19 марта 1973 года. Имеет более 20 лет опыта руководящей работы в разных сферах, среди которых: спорт и спортивный маркетинг, телекоммуникации, СМИ, а также государственное управление. С 2013 года был директором Совета содействия (центра развития) Олимпийского комитета России, где среди прочих значимых проектов занимался разработкой и реализацией первой национальной программы по работе с болельщиками "Одна страна - одна Команда", включая создание первого в истории Дома Болельщиков на Зимних Олимпийских Играх 2014 года в Сочи. Ранее занимал различные должности в ПАО "Ростелеком", группе "Промышленные инвесторы". Был руководителем Департамента по работе со СМИ в Министерстве топлива и энергетики РФ, директором по развитию агентства экономической информации "Прайм".



АО "Газпром-медиа холдинг" - ведущий диверсифицированный медиахолдинг России и Восточной Европы, объединяет активы во всех сегментах медиа-рынка: телевидении, радио, прессе, кинопроизводстве и дистрибуции, интернет-платформах.



Холдинг управляет 9 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч! Страна", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа").



Также в портфель "Газпром-медиа" входят 10 радиостанций ("Авторадио", Energy, "Юмор FM", "Радио Romantika", Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио", "Эхо Москвы", 101.ru), активы в сегменте Интернет (Ruform, Premier), печати (издательства "Семь дней" и "Медиа Пресс").



"ГПМ Матч" является лидером российского спортивного вещания по объему показа спорта в России. "ГПМ Матч" объединяет два федеральных канала, 11 тематических телеканалов, онлайн-ресурсы, matchtv.ru, sportbox.ru и приложение "Матч!". Количество видов спорта в эфире телеканалов "ГПМ Матч" увеличилась в 2019 году до 77, в 2018 году этот показатель составлял 70 видов. Канал располагает самым современным оборудованием для съемок масштабных событий в мире спорта. Телеканал "Матч ТВ" запущен 1 ноября 2015 года.



"AK&M" от 09.07.2020