Обогатительная фабрика Севералмаза возобновила работу

Обогатительная фабрика Ломоносовского ГОКа ПАО "Севералмаз", входящего в группу "АЛРОСА", возобновила работу после временной приостановки. Об этом говорится в сообщении АЛРОСА.



Производственная деятельность, приостановленная в середине мая, возобновилась 8 июля и продлится до 8 октября 2020 года. За время работы сменится три вахты по 30 дней. Решение об увеличении продолжительности вахты принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Перед заездом на вахту все сотрудники проходят тестирование на вирус.



За III квартал 2020 года фабрика планирует обработать 855 тыс. т руды.



С 8 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года, как уже сообщалось, работы на обогатительном переделе ЛГОКа будут остановлены, обогатительная фабрика будет законсервирована.



Реагируя на ситуацию, сложившуюся в глобальной алмазно-бриллиантовой отрасли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, АЛРОСА принимает комплекс мер по снижению издержек, по итогам реализации которого добыча алмазов группой в 2020 году может составить 28-31 млн карат по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн карат.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за 2019 год в стоимостном выражении составили $3.338 млрд. При этом общая стоимость реализованного за 2019 год алмазного сырья составила $3.273 млрд, бриллиантов - $64.7 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за 2019 год сократилась на 31% до 62.7 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 21% до 238.2 млрд руб. с 299.6 млрд руб. вследствие сокращения объёмов реализации на 12% на фоне падения спроса на алмазно-бриллиантовом рынке (главным образом в первом полугодии 2019 года), снижения среднего индекса цен (-6%) и изменения структуры продаж в связи с ростом спроса на мелкоразмерное сырьё. Показатель EBITDA сократился на 31% до 107.1 млрд руб. со 156 млрд руб. за счёт снижения выручки.



Чистый убыток АЛРОСА по РСБУ за январь-март 2020 года составил 7.481 млрд руб. против прибыли 16.06 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 18.78% до 40.147 млрд руб. с 49.43 млрд руб. Убыток до налогообложения составил 8.907 млрд руб. против прибыли 20.464 млрд руб.=



"AK&M" от 09.07.2020