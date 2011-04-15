Резиденты Технополиса "Москва" инвестировали в развитие производств 6.6 млрд руб.

Объём инвестиций, вложенных в развитие производств резидентами особой экономической зоны "Технополис "Москва" в прошлом году, составил почти 6.6 млрд руб., что на 7% больше по сравнению с 2018 годом. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, сообщила пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.



"Больше всего инвестировали компании микроэлектроники и информационно-коммуникационных технологий, общая сумма их вложений составила более 4.1 млрд руб. При этом выручка резидентов столичной особой экономической зоны в прошлом году также выросла и составила более 22 млрд руб., что на 11% больше, чем в 2018 году", - отметил вице-мэр.



Условия, которые предлагает особая экономическая зона "Технополис "Москва" привлекают все больше технико-внедренческих и промышленно-производственных предприятий. Речь идет о преференциях в налоговом режиме, позволяющих снижать нагрузку до 47% в год, а также о бесплатном технологическом присоединении и свободной таможенной зоне. "Статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва" в 2019 году получили 24 компании - в три раза больше, чем годом ранее", - рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.



Компания, принявшая решение локализовать производство на территории ОЭЗ "Технополис Москва", может выбрать уже готовые производственные площади по типу brownfield или построить собственный завод на земельных участках площадок, расположенных в Зеленограде, по типу greenfield. "В прошлом году преобладающее большинство новых резидентов пополнило кластеры микроэлектроники, IT и медицины. Локализация новых производств способствует привлечению кадров. В 2018 году было создано 338 рабочих мест, в 2019 году - 791 новое рабочее место", - пояснил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дёгтев.



ОЭЗ "Технополис "Москва" включает пять площадок (Технополис "Москва" в Печатниках, Алабушево, Микрон, Ангстрем, МИЭТ) общей площадью 206.8 га. Особая экономическая зона Москвы обладает как greenfield, так и brownfield территориями. На сегодняшний день на территории московской ОЭЗ локализованы более 150 высокотехнологичных компаний - резидентов и арендаторов. Накопленным итогом, начиная с 2006 года, резиденты внесли 28.6 млрд руб. инвестиций в развитие столичной инновационной промышленности.



"AK&M" от 09.07.2020