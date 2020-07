Датское энергетическое агентство разрешило использование судов с якорным позиционированием при укладке газопровода "Северный поток—2"

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании "Норд Стрим 2 АГ" выдало разрешение на использование судов с якорным позиционированием в процессе укладки газопровода "Северный поток—2". Об этом говорится в сообщении компании "Газпром экспорт".



Это решение вносит изменения в разрешение ДЭА на проведение работ от 30 октября 2019 года и фактически означает, что компания "Норд Стрим 2 АГ" сможет использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.



В ДЭА подчеркнули, что оставшаяся часть газопровода, проходящего через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Дании, "находится за пределами района, где не рекомендуются траление, якорные стоянки и донные работы из-за опасности попадания в морскую среду затопленных боевых отравляющих веществ".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Прибыль Газпрома по МСФО за 2019 год упала на 17% до 1.269 трлн руб. с 1.529 трлн руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "Газпром", составила 1.203 трлн руб. против 1.456 трлн руб. Прибыль от продаж сократилась на 42% до 1.12 трлн руб. с 1.93 трлн руб., прибыль до налогообложения - на 12.2% до 1.627 трлн руб. с 1.852 трлн руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 7% и составила 7.659 трлн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.



"AK&M" от 09.07.2020