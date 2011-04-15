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09/07/2020
18:04

PayPal с 31 июля будет поддерживать только международные платежи

PayPal с 31 июля 2020 года будет поддерживать только международные платежи. Об этом сообщает компания на своём сайте.

"Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России", - говорится в сообщении.

PayPal основан в 1998 году. Компания работает на рынке электронных платежей.

PayPal позволяет каждому пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации.

C 2013 года российским пользователям PayPal стал доступен полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках.

"AK&M" от 09.07.2020
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