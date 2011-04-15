В районе Кунцево изменят схему движения. Об этом сообщает ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, 20 июля 2020 года на Ярцевской улице поменяют схему движения для улучшения пропускной способности. Чтобы разгрузить район Кунцево и сделать проезд для местных жителей удобным, здесь появятся дополнительные развороты и полосы, в том числе для городского транспорта, а также будет отменен левый поворот с Партизанской улицы на улицу Ярцевская (при движении в сторону Молодогвардейской улицы).



Сейчас Ярцевская улица - одна из самых загруженных на западе Москвы. В часы пик в заторах теряют время и автомобилисты, и пассажиры наземного транспорта. Для разгрузки улицы организуют дополнительные полосы перед пересечением с Партизанской и Ельнинской улицами. Чтобы быстрее можно было проехать по Северо-западной хорде в прямом направлении, на пересечении Партизанской и Ярцевской улиц будет отменен поворот налево при движении в сторону улицы Боженко. Объехать можно будет через улицу Молодогвардейская, повернув на нее через 400 м. Кроме того, перед Оршанской и Ельнинской улицами появятся дополнительные полосы для разворотов, что обеспечит дополнительную связность местных улиц с Северо-Западной хордой.



Реализация нового проекта улучшит районную связность и повысит безопасность: на пересечении Ярцевской и Партизанской улиц станет меньше конфликтных точек, а более десяти маршрутов городского транспорта будут проезжать участок Ярцевской улицы на 8% быстрее.



"AK&M" от 09.07.2020