Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 июля 2020 года.



ПОТЕРПЕВШИЕ ВЫРАЗИЛИ НЕДОВЕРИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНПРОКУРОРА

РОДСТВЕННИКИ СЕМЬИ ХАЧАТУРЯН ОПАСАЮТСЯ, ЧТО ВИКТОР ГРИНЬ ВНОВЬ ВЕРНЕТ ДЕЛО СЛЕДСТВИЮ





Неожиданный поворот произошел на финальном этапе расследования громкого уголовного дела сестер Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца. Как стало известно "Ъ", проходящие потерпевшими по делу некоторые из родственников убитого обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой поручить вопрос утверждения обвинительного заключения не заместителю главы надзорного ведомства Виктору Гриню, а кому-либо другому. Дело в том, что господин Гринь уже направлял это дело на дополнительное расследование, предписав следователям квалифицировать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны. В итоге в деле появились три новых тома, но позиция следствия осталась прежней: убийство носило умышленный характер и было совершено по предварительному сговору. Теперь потерпевшие опасаются, что Виктор Гринь может снова вернуть дело СКР.





РОССИЯНЕ РАСПРОБОВАЛИ ЛЕКАРСТВА ОНЛАЙН

ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ СПРОС В СЕГМЕНТЕ РЕЗКО ВЫРОС



Введенный в регионах России из-за пандемии COVID-19 режим самоизоляции граждан ожидаемо дал толчок развитию онлайн-торговли безрецептурных лекарств. По данным Nielsen почти половина потребителей предпочитала заказывать препараты в интернете, как для самовывоза, так и для курьерской доставки на дом. Последнее стало возможным в мае. Тенденция может сохраниться, если в стране будет разрешена доставка рецептурных лекарств, считают эксперты. В этом случае, по их прогнозам, онлайн обеспечит до 40% продаж аптечных сетей.





РЕКОРД СМЕНИЛ "ОРИЕНТИР"

НА РЫНКЕ СКЛАДОВ ЗАКЛЮЧЕНА КРУПНЕЙШАЯ АРЕНДНАЯ СДЕЛКА



Онлайн-ритейлер Ozon готовится заключить крупнейшую сделку в истории российского складского рынка: компания арендует 155 тыс. кв. м в подмосковном комплексе "Ориентир Запад". Эта компания побила свой прежний рекорд годовой давности: тогда интернет-продавец снял более 100 тыс. кв. м в другом объекте девелопера. В Ozon говорят, что хотели бы развивать логистические мощности еще быстрее, но рост сдерживает недостаток предложения качественных предложений на складском рынке.





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"AK&M" от 09.07.2020