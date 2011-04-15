Цены на бензин за неделю, с 29 июня по 5 июля, выросли на 0.2% до 45.27 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 29 июня по 5 июля 2020 года, выросли на 0.2% до 45.27 руб. за литр. Об этом сообщает Росстат.



Бензин АИ-92 и АИ-98 подорожал на 0.2% до 42.78 руб. и 52.37 руб. соответственно. Бензин АИ-95 подорожал на 0.3% до 46.38 руб. за литр, дизель - на 0.1% до 47.94 руб.



За период с момента предыдущей регистрации средние цены по Российской Федерации на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 9 и 6 копеек соответственно.



Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 55 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Севастополе - на 1.9%.



В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0.2%, в Санкт-Петербурге - не изменились.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.69 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.99 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.4 до 44.06 руб., марки АИ-95 - от 44.8 до 47.96 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.89 руб. за литр.



"AK&M" от 10.07.2020