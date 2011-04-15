Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/07/2020
11:28

"Просвещение" завершило процесс присоединения четырех компаний

АО "Издательство "Просвещение" завершило процесс присоединения четырех компаний. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

К компании присоединились: АО "Руститанинвест", ООО "Издательство "Ассоциация 21 век", ООО "Дрофа", ООО "Корпорация "Российский учебник".

"Просвещение" - советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы. В 2017 году проведена трансформация издательства в группу компаний, в рамках которой выделена Управляющая компания и три Дивизиона: АО "Издательство "Просвещение"", АО "Академия "Просвещение"" и ООО "Торговый Дом "Просвещение-Регион"".


AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.07.2020

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100