АО "Издательство "Просвещение" завершило процесс присоединения четырех компаний. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.



К компании присоединились: АО "Руститанинвест", ООО "Издательство "Ассоциация 21 век", ООО "Дрофа", ООО "Корпорация "Российский учебник".



"Просвещение" - советское, а позже российское специализированное издательство учебной и педагогической литературы. В 2017 году проведена трансформация издательства в группу компаний, в рамках которой выделена Управляющая компания и три Дивизиона: АО "Издательство "Просвещение"", АО "Академия "Просвещение"" и ООО "Торговый Дом "Просвещение-Регион"".





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.07.2020