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10/07/2020
10:43

ММК реализует проект по созданию корпоративного маркетплейса

ПАО "ММК" реализует проект по созданию корпоративного маркетплейса. Об этом говорится в сообщении компании.

Проект охватывает все организации, входящие в Группу ММК. Его реализация позволит повысить эффективность онлайн-продаж и сделать покупку продукции через интернет более доступной и привлекательной для клиентов ММК.

Цель создания корпоративного маркетплейса - предоставить клиентам простые и удобные сервисы для покупки и оформления доставки продукции Группы ММК онлайн. Комфортный клиентский сервис и возможность оперативного размещения заказа позволят обеспечить устойчивый рост продаж в организациях Группы ММК. Запуск системы запланирован на декабрь 2020 года.

Проект осуществляется в рамках цифровизации бизнес-процессов в ММК - одного из приоритетных направлений развития компании.

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ИНН 7414003633) входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий чёрной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой чёрных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции глубоких переделов с наибольшей добавленной стоимостью.

Прибыль ММК по МСФО за 2019 год упала на 28% до $768 млн с $1.072 млрд годом ранее. Выручка сократилась на 6.5% до $5.844 млрд с $6.252 млрд, валовая прибыль - на 21.5% до $1.654 млрд с $2.108 млрд.

Прибыль ММК по МСФО за I квартал 2020 года упала на 41.8% до $131 млн с $225 млн годом ранее. Выручка сократилась на 5.9% до $1.71 млрд с $1.836 млрд. Показатель EBITDA вырос на 0.5% до $442 млн с $440 млн.

"AK&M" от 10.07.2020
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