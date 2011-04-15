Нафтогаз вводит СЭС "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области

Группа Нафтогаз вводит в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) "Андреевка" в Балаклейском районе Харьковской области. Об этом говорится в сообщении компании.



СЭС "Андреевка" - пилотный проект дивизиона "Новая энергия", задачей которого является анализ технических и регуляторных механизмов развития возобновляемой энергетики для Группы. Мощность станции составляет 0.999 МВт.



Закупка оборудования и услуг по монтажу происходила через конкурентные торги в системе Prozorro. Большинство комплектующих, использованных в процессе строительства станции - украинские. Станция получила "зеленый" тариф с июля 2020 года.



Дальнейшие планы в области "зеленых" проектов предусматривают завершение строительства значительно более мощной солнечной электростанции в Житомирской уже в сентябре этого года, а также расширение сети электрозарядных станций в столице.



Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" является одной из крупнейших компаний Украины. "Нафтогаз Украины" осуществляет переработку газа, нефти и конденсата на пяти газоперерабатывающих заводах (ГПЗ), входящих в состав компании, вырабатывая на них сжиженный газ, моторные топлива и другие виды нефтепродуктов.



Чистая прибыль Нафтогаза за 2019 год выросла в 5 раз до 63.3 млрд грн с 11.6 млрд грн годом ранее. Скорректированный показатель EBITDA сократился на 28% до 65 млрд грн с 90.9 млрд грн. Предприятия группы "Нафтогаз" добыли 16.1 млрд куб. м газа (78% общей добычи газа в Украине) и обеспечили транзит 89.6 млрд куб. м газа.



"AK&M" от 10.07.2020