ФАС готовит разъяснения по контролю за сделками M&A

ФАС России готовит разъяснения по контролю за сделками слияний и поглощений. Об этом говорится в сообщении службы.



Так, 2 июля 2020 года совместно с представителями Ассоциации антимонопольных экспертов специалисты Методического совета ФАС России рассмотрели проект разъяснений об особенностях осуществления государственного антимонопольного контроля за экономической концентрацией. В частности, обсуждались пороговые значения, при которых необходимо предварительное согласования сделок, доступ третьих лиц к материалам ходатайства, методика подсчета активов, условия для продления сроков рассмотрения ходатайства и ряд других вопросов. Финальный текст разъяснений будет утвержден на заседании Президиума ФАС.



"Повышение уровня концентрации может создавать условия для доминирования на товарном рынке отдельных хозяйствующих субъектов. В этой связи важным является наличие механизмов превентивного характера, направленных на предупреждение нарушений, выявление и контроль условий для возможных злоупотреблений. Контролю слияний и поглощений ФАС России уделяет особое внимание", - сообщил председатель Методсовета, замглавы ФАС России Андрей Цыганов, цитируемый в сообщении.



"Разъяснения Президиума ФАС России призваны дать ответы на основные содержательные и процедурные вопросы контроля слияний и поглощений, базируясь на обширной практике правоприменения и современных подходах к анализу сделок, принятию решений и формулировке предписаний, которыми руководствуется российское антимонопольное ведомство", - подчеркнул в своем выступлении А.Цыганов и добавил: "Как и все ранее утвержденные разъяснения Президиума ФАС России, этот документ позволит обеспечить единообразное толкование норм Закона о защите конкуренции, положений регламентов ФАС России, регулирующих контроль экономической концентрации, сделает практику работы антимонопольного ведомства более понятной и предсказуемой для бизнеса".



Эксперты также рассмотрели исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии развития конкуренции и антимонопольного регулирования в Российской Федерации на период до 2030 года.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.07.2020