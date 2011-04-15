РЖД запускают "Ласточки" между Москвой и Костромой 17 июля

ОАО "РЖД" запускает скоростные "Ласточки" между Москвой и Костромой 17 июля. Об этом говорится в сообщении компании.



"Ласточки" N 716/715 в комплектации "Премиум" будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. В первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы - 18 июля.



Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, "Ласточка" N 716 будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" N 715 будет отправляться в 07:12 и прибывать в Москву в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.



В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/высадку в том числе с низких платформ. В вагоне N 5 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2020