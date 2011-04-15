Tencent Video покупает сериал "Фиксики" у ГК "Рики"

Крупнейшая китайская видеокорпорация Tencent Video заключила контракт с группой компаний "Рики" о приобретении прав на четвёртый сезон российского анимационного сериала "Фиксики", а также на детскую программу "Фиксилаб" для китайского рынка. Об этом говорится в сообщении ГК "Рики".



Это самый крупный контракт в международной истории проекта "Фиксики" и, по оценкам экспертов, один из самых мощных контрактов на международном рынке за всю историю российской анимации в целом.



Tencent Video, которая специализируется на потоковом видео, приобретает эксклюзивные права на территории Китая на новые 52 эпизода серила "Фиксики", которые будут произведены в 2020-2022 годах. Мультсериал выйдет одновременно на русском и китайском языках. Кроме того, по заказу Tencent специально для китайских зрителей компания Hebei TV создаст новое телевизионное научно-популярное детское игровое шоу "Фиксилаб" (26 эпизодов по 15 минут каждый).



Сделка состоялась при посредничестве ведущей производственно-дистрибьюторской компании из Пекина Joy Culture Media Co. Ltd.



Проект "Фиксики" в настоящее время принадлежит российской группе компаний "Рики" и производится московской анимационной студией "Аэроплан". "Фиксики" были впервые выпущены на Tencent в 2015 году и сразу же завоевали популярность у китайской аудитории. Сейчас общее количество просмотров мультсериала на китайских VOD-платформах превысило 13 млрд, при этом только на Tencent Video - 6.4 млрд. Кроме этого, телепоказы сериала "Фиксики" с 2016 года в Китае ведет основной телеканал детского вещания CCTV Kids. Всего сериал "Фиксики" был продан более чем в 90 странах и собрал более 15 млрд просмотров на платформах VOD по всему миру.



Сериал "Фиксики" появился в России в 2010 году. Производство третьего сезона (156 серий) было завершено в конце 2019 года. Сейчас снимается четвертый сезон с новыми героями, обновленной графикой и музыкой. Премьера его первой серии в России состоялась 29 февраля 2020 года. Число просмотров "Фиксиков" на официальных русскоязычных каналах YouTube составляет 9 млрд.



Группа компаний "Рики" уже более 17 лет является одним из лидеров российского анимационного рынка с портфолио детских анимационных проектов для всех возрастных групп, включая такие успешные российские анимационные бренды, как "Смешарики", "Фиксики", "ПинКод", "Малышарики" и "Тима и Тома". Эти проекты транслируются в 90 странах и переведены более чем на 50 языков и диалектов. За эти 17 лет было произведено более 100 часов анимации.



Сегодня в состав ГК "Рики" входят продюсерский центр, дизайн-студия, две анимационные студии - СКА "Петербург" и "Аэроплан", мультибрендовое лицензионное агентство "Мармелад Медиа", издательство развивающих игр и детской литературы "Умная Маша", разработчик онлайн-игр "Новые Медиа", студия по производству детского игрового контента для YouTube "4Screens" и другие компании.



Tencent Video - китайская видеокомпания, которая специализируется на распространении потокового видео и является частью глобальной корпорации Tencent, основанной в 1998 году в городе Шэньчжэнь. Сейчас головная компания Tencent входит в десятку крупнейших технологических компаний мира. Многочисленные сервисы Tencent включают в себя социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, платежные системы, мобильные и онлайн-игры, облачные базы данных. Tencent принадлежат наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent QQ и мобильное приложение для передачи текстовых и голосовых сообщений WeChat. Tencent владеет крупнейшей в Китае и третьей в мире по количеству зарегистрированных пользователей, после Facebook и YouTube, социальной сетью Qzone.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 10.07.2020