Москва выдала льготный заём в размере 100 млн руб. компании "Диагностика-М". Об этом сообщила столичная мэрия.



Средства организация получила в рамках городской программы поддержки промышленности и предпринимательства на дальнейшее развитие производства.



"Заём на развитие производства можно получить в рамках продукта "Развитие - оборотные средства" Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, он выдается на срок до трёх лет по льготной ставке два процента годовых. С 2018 года такую поддержку от города получили 19 московских компаний более чем на 1.3 млрд руб.", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.



Получить такой заём может только компания с положительной кредитной историей и деловой репутацией. Ещё она должна иметь чистые активы и чистую прибыль за последний год, а также осуществлять деятельность в течение не менее двух лет с момента регистрации. Нельзя находиться в процедуре банкротства, иметь задолженности и просроченные платежи.



Компании, отвечающие этим условиям, могут претендовать на займ в размере от 20 до 100 млн руб. Доля финансирования фонда в проект не может превышать 70% от всех затрат, то есть собственные и кредитные средства заёмщика должны составлять не менее 30%.



"Диагностика-М" - резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва"". Компания производит интроскопы, стационарные и мобильные досмотровые комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и выявления опасных и запрещенных предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на работе рентгеновского излучения. Оборудование компании поставляется во многие страны. Оно используется в крупнейших аэропортах, на железнодорожных вокзалах, стадионах и в местах проведения массовых мероприятий.



"AK&M" от 10.07.2020