Минэкономразвития упростило требования к получателям займов МФО и гарантий РГО. Об этом говорится в сообщении министерства.



Изменения прежде всего коснулись параметров предоставления льготных гарантий и микрозаймов в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, предусматривая отдельные условия по антикризисной поддержке субъектов МСП.



Так, значительно упрощены требования к получателям поддержки - субъектам МСП при обращении за микрозаймами и гарантиями. Например, не проверяется наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, таким образом это не может стать причиной для отказа в поддержке. Увеличен срок по действующим микрозаймам до 5 лет, что снимет ограничение для МФО в связи с принятием мер по реструктуризации платежей заемщиков (мера вводится с учетом предоставления отсрочек или наложения моратория на оплату основного долга и процентов).



Определено, что МФО и РГО будут смягчать параметры предоставления поддержки при действии на территории региона режима повышенной готовности или режима ЧС: комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0.5% годовых; размер обеспечения по договору поручительства РГО составит 80%; вновь выдаваемые микрозаймы предоставляются на 2 года - такой срок обоснован тем, что в период кризисных ситуаций субъектам МСП необходимы ресурсы для оплаты текущих расходов (выплату зарплаты, налогов, страховых взносов).



Также в работе РГО предусмотрены новые гарантийные продукты. В целях помощи субъектам МСП при реструктуризации кредитов и предоставлении отсрочки по действующим обязательствам, а также для снижения финансовой нагрузки в момент кризиса, разработан гарантийный продукт - "Гарантия на проценты". А в целях развития кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность гарантийное покрытие увеличено до 95%.



Кроме того, изменения предусматривают оказание помощи при выходе субъектов МСП из кризисной ситуации или возобновлении деятельности после окончания срока действия режима повышенной готовности. Для этого при получении поддержки у субъекта допускается наличие просроченной задолженности по налогам и сборам, не превышающая 50 тыс. руб., а также задолженности по выплате заработной платы работникам, не превышающая 3 месяца. При этом данные параметры после кризиса останутся неизменными.



"AK&M" от 10.07.2020