АНО "ЕТД" начала перевозки по "единому" билету в Крым

АНО "ЕТД" начала перевозки автобусами по "единому" билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак. Об этом сообщил Минтранс РФ.



Курортный сезон в Крыму официально стартовал 1 июля, теперь на отдых могут приезжать туристы из других российских регионов. Сегодня Центральная Россия имеет прямое железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, однако пассажиры едут со всех концов нашей страны. Для их удобства мы возобновили перевозки от городов, не имеющих возможности беспересадочной поездки в Крым. Благодаря этому, пассажир приобретает ряд преимуществ: это и максимально удобная стыковка между рейсами - сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребёнка до 5 лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров по отработанному дирекцией стандарту.



На сегодняшний день на территорию Крымского полуострова куплено более 2.5 тыс. билетов.



"AK&M" от 10.07.2020