Mail.ru Group создаcт направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании.



Оно предоставит компаниям любого размера весь спектр продуктов и услуг Mail.ru Group, включая цифровое продвижение и рекламу, маркетинговые решения и инструменты предиктивной аналитики, облачные услуги, продукты для корпоративных коммуникаций и автоматизации предприятий. Компания также бесплатно подготовит 50 топ-менеджеров по программе цифровизации бизнеса Executive Digital MBA.



Крупные компании, а также средний и малый бизнес получат доступ к технологическим наработкам Mail.ru Group, использующим синергию между продуктовыми направлениями группы. Клиенты, которые ранее работали с рекламным направлением Mail.ru Group, смогут в дополнение к маркетингу и продвижению цифровизировать логистику, производство, управление персоналом и финансами. Заказчики, которые хотят модернизировать инфраструктуру, получат в лице Mail.ru Group надёжного партнёра по цифровизации всех сфер деятельности.



Новое направление возглавит вице-президент Mail.ru Group Элина Исагулова, которая раньше отвечала за продажи рекламы на ресурсах группы. Элина продолжит курировать рекламную выручку интернет-холдинга на российском и глобальных рынках и стратегические направления коммерческого департамента.



Применяемые решения будут сочетать существующие разработки Mail.ru Group и партнеров в цифровых сферах: облачные технологии (Mail.ru Cloud Solutions), машинное обучение, компьютерное зрение и слух (Vision, Sounds), работа с данными (Predict, Tarantool), финансы (Mail.ru Цифровые технологии), логистика (Delivery Club, Ситимобил, Самокат), каналы продаж и социальная коммерция (AliExpress Россия, Юла, ВКонтакте, Одноклассники), маркетинг и реклама (myTarget, VK Business, O2O-инструменты, DMP), подбор и развитие персонала (Worki, GeekBrains, Skillbox, образовательные проекты Mail.ru Group, Digital MBA), корпоративные коммуникации (мессенджер Myteam и платформа "Mail.ru для бизнеса").



Mail.Ru Group Limited - холдинговая компания для ряда "дочек", включая российские операционные компании. Компании принадлежат ведущие русскоязычные социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, почтовый сервис, портал Mail.ru и три мессенджера. Mail.ru Group также владеет игровыми проектами, объединёнными под брендом MY.GAMES. В 2019 году запущено подразделение Mail.ru Group Tech Lab, которое занимается развитием новых технологий. Mail.ru Group является акционером СП AliExpress Россия вместе с Alibaba Group, МегаФоном и РФПИ, а также совместно со Сбербанком развивает O2O-платформу в сфере еды и транспорта.



Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group по МСФО за I квартал 2020 года снизилась на 22.2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 2.203 млрд руб. Доля Mail.ru Group в чистых результатах ключевых СП (AliExpress Россия и O2O) в I квартале составила 2.26 млрд руб. убытка. Совокупная сегментная выручка компании выросла на 14.3% до 22.332 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 4.1% до 5.729 млрд руб. Чистая задолженность по состоянию на 31 марта 2020 года составила 11.422 млрд руб.



"AK&M" от 10.07.2020