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10/07/2020
14:07

Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

Россельхозбанк снизил процентные ставки по всем основным программам потребительского кредитования. В зависимости от программы кредитования снижение составит до 2.4 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.

В рамках акции "Кредит Юбилейный", приуроченной к 20-летию банка, по сниженной ставке от 5.9% годовых можно оформить кредит на любые цели на сумму до 5 млн руб. либо рефинансировать кредиты, ранее полученные в других банках, на общую сумму до 3 млн руб. Кредитование осуществляется на срок до 7 лет.

По пенсионным программам кредитования минимальная ставка составит 6.5% годовых. По указанной ставке клиенты-пенсионеры в возрасте до 75 лет (на момент окончания кредита) смогут получить кредит на сумму до 3 млн руб. со сроком до 7 лет.

Процентные ставки по другим программам потребительского кредитования без обеспечения на любые цели также снижены и составляют от 6.9% годовых.

Процентные ставки действуют при оформлении личного страхования.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.


"AK&M" от 10.07.2020
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