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10/07/2020
13:19

Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования. Максимальное снижение составит 1.95 п.п. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь получить кредит на покупку жилья на вторичном рынке можно по ставке от 7.65%, для покупки жилья на первичном рынке действует программа кредитования "Ипотека с господдержкой 2020" с привлекательными условиями 5.90% годовых. Для клиентов, получающих кредит на первичном рынке и условиях, не соответствующих программе "Ипотека с господдержкой 2020", РСХБ предоставляет ставки от 7.50% с первоначальным взносом от 20%.

Также РСХБ рефинансирует действующие ипотечные кредиты на привлекательных условиях по ставке от 8.00% годовых.

Существенное снижение произошло и по специальным ипотечным программам для военнослужащих. С 9 июля 2020 минимальная ставка по программе "Военная ипотека" составит 7.50% годовых. Условия действуют для покупки жилья и рефинансирования кредитов, ранее полученных в других банках.

Снижение коснулось и ряда программ с господдержкой. Так, граждане РФ, имеющие детей, по льготной процентной ставке 4.60% годовых могут получить в РСХБ кредит на покупку жилья на вторичном и первичном рынках либо рефинансировать ранее полученные ипотечные кредиты.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

"AK&M" от 10.07.2020
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