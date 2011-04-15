ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами

Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. Об этом говорится в сообщении банка.



В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счёта накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком.



Не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки.



Следует помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов, оплаты покупок.



Для того, чтобы сделать все эти операции ещё более безопасными, банк рекомендует добавить второй фактор их подтверждения. Это можно сделать, подключив СМС или push-уведомления, в которых на телефон будет приходить дополнительный код подтверждения действия.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.







"AK&M" от 10.07.2020