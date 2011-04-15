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10/07/2020
13:43

ВТБ предупреждает о мошенничестве с бонусными счетами

Специалисты ВТБ отмечают рост активности мошенников, которые стремятся взломать бонусные счета клиентов в программе лояльности. Об этом говорится в сообщении банка.

В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счёта накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы. Подобные попытки пресекаются банком.

Не следует сообщать никакой личной информации людям, звонящим с незнакомых номеров. Часто мошенники пытаются выяснить или уточнить личные данные поэтапно и звонят несколько раз с разными вопросами об имени, адресе или месте прописки.

Следует помнить, что сотрудники банка никогда не спрашивают пароли для входа в ту или иную систему или коды для подтверждения финансовых операций: заказов, переводов, оплаты покупок.

Для того, чтобы сделать все эти операции ещё более безопасными, банк рекомендует добавить второй фактор их подтверждения. Это можно сделать, подключив СМС или push-уведомления, в которых на телефон будет приходить дополнительный код подтверждения действия.

Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.

Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 10.07.2020
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