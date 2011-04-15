Абсолют Банк запустил опцию подачи заявки на ипотечный кредит "под ключ"

Абсолют Банк запустил на сайте опцию подачи заявки на ипотечный кредит "под ключ" через Личный кабинет. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь все необходимые операции можно выполнить онлайн без единого визита в банк. За этот период более пятисот клиентов воспользовались удалённым сервисом, а сорок человек уже получили положительное решение и готовятся к выходу на сделку.



По прогнозам специалистов банка, через новый сервис будет приходить более 1 тыс. новых клиентов в месяц, что составит 10-15% от общего объёма заявок на ипотеку. Удобная, стандартизированная онлайн-форма позволяет клиентам быстро и легко заполнить заявку, прикрепить необходимые документы, отправить её в работу и получить решение банка.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").



"AK&M" от 10.07.2020