ВТБ внедрил робота для работы с кредитами в рамках господдержки

ВТБ внедрил робота для обработки и проверки данных по заявкам на получение льготных кредитов под 2% годовых предприятиям малого и среднего бизнеса в рамках программы господдержки занятости. Об этом говорится в сообщении банка.



Робот позволил сократить время обработки заявок почти в пять раз.



Процесс выдачи льготных кредитов на цели восстановления в том числе предполагает проверку данных клиента в реестре Федеральной налоговой службы. Такая проверка осуществляется с использованием блокчейн-платформы ФНС, к которой ВТБ присоединился одним из первых банков.



Роботы забирают заявку на получение кредита из внутренней системы банка, вводят её в сервис Федеральной налоговой службы для проверки данных клиента о наличии заявок на кредит в других банках, численности организации и др. После этого робот возвращает информацию из ФНС во внутреннюю систему банка для принятия решения по кредиту. Вся эта работа занимает всего 40 секунд.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Чистая прибыль группы ВТБ за январь-апрель 2020 года по МСФО сократилась на 19% до 40.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.



"AK&M" от 10.07.2020