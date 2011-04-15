Мультимедийный сервис Okko и программа лояльности "Спасибо от Сбербанка" расширяют сотрудничество - теперь пользователи могут списывать бонусы Спасибо на покупки подписок и просмотр контента в Okko. Об этом говорится в сообщении банка.



Все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы Спасибо на скидку до 99% при оплате услуг Оkko. Опция доступна на Smart TV, вышедших после 2015 года, и на okko.tv.



Кроме того, оплачивая покупки в Okko картами Visa Platinum, Visa Gold, Visa Infinite, Mastercard Platinum, Mastercard Gold, Mastercard World Black, клиенты Сбербанка получат 5% бонусов Спасибо. Владельцы других карт Сбербанка получат 3% бонусов Спасибо.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб.



Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации владеет 52.32% от общего количества голосующих акций Сбербанка.



"AK&M" от 10.07.2020