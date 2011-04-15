Промсвязьбанк внедрил уникальную систему персональных предложений, основанную на анализе поведения клиента

Промсвязьбанк разработал и внедрил уникальную систему персональных предложений клиентам, основанную на анализе их поведения. Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь пользователи мобильного и интернет-банка будут видеть в своём личном кабинете наиболее подходящие для себя продукты и сервисы, акции и индивидуальные скидки, предодобренные решения по потребительским кредитам и кредитным картам.



Умный алгоритм на основе искусственного интеллекта анализирует транзакционную активность пользователей, их доходы и расходы, популярные категории трат и прогнозирует, в какой момент у клиента может возникнуть потребность в дополнительном финансировании и какие ещё услуги ему могут понадобиться в ближайшем будущем. Сервис автоматически подбирает лучший вариант с учётом предпочтений клиента и предлагает его именно тогда, когда это нужно клиенту.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 10.07.2020